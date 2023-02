Psg, Mbappè fuori tre settimane: salta l’andata col Bayern

La stella del Psg Kylian Mbappè salterà la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma il 14 febbraio. L’attaccante, uscito anzitempo dal match contro il Montpellier per un colpo al ginocchio, si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. La società parigina ha fatto sapere che i tempi di recupero sono stimati in tre settimane. L’attaccante salterà il primo confronto con i bavaresi, ma sarà a disposizione per il match di ritorno (8 marzo). Oggi sono previsti esami anche per Sergio Ramos, uscito in anticipo ieri dal campo per un problema fisico giudicato “non grave” dal tecnico Galtier.