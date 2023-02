Marek Hamsik taglia la cresta: lo aveva promesso in caso di Scudetto del Napoli (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 30

“Mi taglierò la cresta per lo scudetto del Napoli”. Lo aveva detto pochi mesi fa Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, ora in forza al Trabzonspor. La squadra di Spalletti lo Scudetto non l’ha ancora vinto aritmeticamente, ma lo slovacco ha deciso di anticipare i tempi con la svolta nel look. L’ex capitano partenopeo con un video sui social ha documentato il momento dell’addio al suo tratto distintivo. ‘Nuovo stile, grande cambiamento’, il commento di Hamsik, che si è mostrato con i capelli corti.