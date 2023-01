MOVIOLA – Salernitana-Milan, Bradaric espulso: il Var fa cambiare idea, diventa giallo

Episodio da moviola in Salernitana-Milan per l’espulsione comminata a Bradaric a causa di un fallo considerato scomposto su Kalulu. Ma rivisto al monitor, si tratta di un intervento genuino del laterale di sinistra, che affonda sì, ma non col piede a martello, più col piatto e per un solo istante. Non ravvisata la cattiveria, il Var richiama Fourneau e deve cambiare la sua decisione, trasformando in giallo il colore del cartellino.