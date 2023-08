Psg, Luis Enrique sui social: “Uno per tutti, tutti per uno” (FOTO)

Tra il caso Mbappè e le ultime amichevoli non esaltanti, il Paris Saint Germain è tornato in Francia dopo la conclusione della tournée in Giappone. Nella giornata di ieri, il quotidiano spagnolo Marca aveva rilanciato l’indiscrezione su una possibile decisione di dimissioni da parte di Luis Enrique. L’ex allenatore del Barcellona sui social però rompe il silenzio, postando una foto con il suo staff e con la scritta: “Uno per tutti, tutti per uno“, celebre motto dei protagonisti del romanzo I tre moschettieri di Alexandre Dumas. Con Mbappè ai margini del progetto, il tecnico spagnolo attende rinforzi. E la società ha risposto presente. Per Ousmane Dembélé è questione di giorni e passi in avanti sono stati fatti anche per Gonçalo Ramos. Per ora il caso Luis Enrique sembra rientrato. Uno in meno in un 2023 turbolento per il club parigino.

🫱🏼‍🫲🏻 Luis Enrique llama a la unidad ante los rumores sobre su salida del PSG. 🗨️ "Uno para todos y todos para uno", lema de los Tres Mosqueteros, fue el mensaje del técnico español en sus redes sociales. pic.twitter.com/Tqd74v8d7v — EFE Deportes (@EFEdeportes) August 4, 2023