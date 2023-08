LIVE – Bianchin/Scampoli-Esmée/Zoé: ottavi Europei beach volley Vienna 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Bianchin/Scampoli-Esmée/Zoé, partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei di Vienna 2023 di beach volley. Le azzurre Margherita Bianchin e Claudia Scampoli, dopo aver superato il round of 24, torna sulla sabbia per provare ad approdare tra le prime otto squadre d’Europa. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione svizzera composta da Bobner Esmée e Zoé Vergé-Depré, approdate invece direttamente agli ottavi grazie al primo posto nel girone H. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e passerà il turno? L’appuntamento è per le ore 10.00 di venerdì 4 agosto alla Danube Insel di Vienna, in Austria. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita degli Europei di beach volley di Vienna 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA COMPLETO EUROPEI VIENNA 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COPPIE ITALIANE: DATE E ORARI

IL REGOLAMENTO: ECCO COME FUNZIONANO I GIRONI

EUROPEI VIENNA 2023: RISULTATI E CLASSIFICHE

BEACH VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO BEACH VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

BIANCHIN/SCAMPOLI – ESMEE/ZOE (inizia alle 10.00)

__________________________________________________________