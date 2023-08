Europei beach volley Vienna 2023: eliminate agli ottavi Bianchin/Scampoli, ko contro le svizzere Esmée/Zoé

Si è fermata agli ottavi di finale la corsa di Bianchin/Scampoli negli Europei di Vienna 2023 di beach volley. Margherita e Claudia, dopo aver superato il round of 24, sono state sconfitte sulla sabbia austriaca dal più quotato duo elvetico Esmée/Zoé, approdato dunque tra le prime otto squadre d’Europa. Come dimostra il punteggio di 2-0 (21-18, 21-15), si è trattato di un match pressoché a senso unico in cui le svizzere hanno sempre avuto in mano il pallino del match e si sono imposte in maniera piuttosto agevole. L’unica coppia azzurra ancora in corso alla Danube Insel di Vienna, in Austria è dunque quella di Gottardi/Menegatti, impegnata ai quarti contro Alvarez/Moreno.

