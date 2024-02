Psg, Luis Enrique: “No, Mbappé non ci ha fatto sapere niente del suo futuro”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Strasburgo, l’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha dovuto rispondere alle nuove domande sul futuro di Kylian Mbappé. In particolare la stampa vuole sapere se l’attaccante francese ha preso una decisione sul suo futuro e se l’ha comunicata alla società. Insistenze che hanno creato una risposta piuttosto stizzita: “No, non ha deciso ancora cosa vuole fare e non credo che questa risposta abbia bisogno di una traduzione”. Il nervosismo del tecnico probabilmente ricalca anche quello della società, che a quanto pare ancora non sa se Mbappé rinnoverà o troverà un accordo con un’altra big europea. Alla finestra c’è il Real Madrid, che sogna di completare il tridente con Vinicius e Bellingham.