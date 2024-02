Al Nassr-Inter Miami 6-0 a Riyadh, ma nessuno show per Ronaldo e Messi

Doveva essere il grande evento di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, un’ultimo scontro fuori dai confini europei in quel di Riyadh. Invece niente di tutto questo nel match che ha visto l’Al Nassr travolgere per 6-0 l’Inter Miami in Arabia Saudita. Con il portoghese fuori per problemi a un polpaccio e l’argentino entrato in campo solo al minuto 83, la partita ha subito perso il suo principale punto di interesse. Per il resto partenza horror per l’Inter Miami di Gerardo Martino, già sotto 3-0 dopo i primi 12 minuti grazie ai gol di Otavio, Talisca e Laporte. Proprio Talisca è stato mattatore assoluto completando poi la personale tripletta nel secondo tempo, quando è andato in gol anche Maran.