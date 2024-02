Wta Linz 2024, Cocciaretto eliminata con rimpianti: Potapova annulla due match point e vince in tre set

Tanti, troppi rimpianti e un finale amaro. Elisabetta Cocciaretto saluta il Wta di Linz (Austria, cemento indoor) dopo aver mancato due match point nel match di secondo turno contro la campionessa uscente, la russa Anastasia Potapova. Quasi tre ore di battaglia, di ribaltamenti di fronte, di scambi prolungati, conclusesi con lo score finale di 2-6 7-6(9) 7-5. L’Italia dunque saluta il torneo di Linz con tantissimi rimpianti.

PRIMO SET – L’inizio di partita è totalmente a senso unico: Elisabetta gioca bene, domina lo scambio e mette alle corde Potapova soprattutto facendola correre e non dandole l’opportunità di spingere con i piedi ben piantati sulla linea di fondocampo. Il break arriva nel terzo gioco, l’azzurra guadagna sempre più fiducia, continua a servire bene e brekka nuovamente la sua avversaria nel settimo gioco: è la parola fine a questo primo set senza storia, 6-2.

SECONDO SET – Il match sembra mettersi in discesa ad inizio secondo parziale quando Elisabetta brekka per la terza volta la sua avversaria e si invola agevolmente sul 2-0. Potapova non sa che pesci prendere, è in difficoltà sugli scambi e non riesce a rispondere bene. L’azzurra conduce bene la partita sino al 6-2 4-2, poi subentra la paura di vincere e riaffiorano i fantasmi di Hobart: la russa lo sa e rimane in partita, piazza tre games di fila e si porta avanti sul 5-4. In qualche modo Cocciaretto riesce ad allungare il parziale al tie-break dove avviene tutto ed il contrario di tutto: Elisabetta non sfrutta due sanguinosi match point e poi cede per 11-9.

TERZO SET – Potapova diventa la normale favorita della partita, ma Cocciaretto rimane dentro al match e lo fa tenendo i rispettivi turni di servizio. Senza particolari patemi d’animo si arriva al 4-4 e da questo momento in poi succede qualsiasi cosa: la russa mette a segno un altro break, il match sembra ormai finito, ma con il cuore Elisabetta annulla tre match point e piazza il controbreak impattando sul 5-5. La sua rimonta però si ferma subito e nell’undicesimo gioco Cocciaretto perde nuovamente la battuta e stavolta non c’è niente da fare: Potapova tiene la battuta a zero ed elimina l’azzurra dal torneo. Con tanti rimpianti.