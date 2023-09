Olimpia Milano-Virtus Bologna in tv: programma, orario e diretta Supercoppa 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna, sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket. La nuova stagione comincia con questo testa a testa tra le due superpotenze della pallacanestro italiana, protagoniste assolute degli ultimi anni, in cui si sono contese quasi sempre i vari trofei nazionali. La curiosità che accompagna come di consueto le prime uscite stagionali viene arricchita, in questo caso, dalla curiosità di vedere all’opera la prima uscita di coach Luca Banchi, da poco chiamato a guidare la Virtus dopo l’esonero a sorpresa di Sergio Scariolo. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 23 settembre sul parquet PalaLeonessa A2A di Brescia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna, valida per la Supercoppa 2023 di basket.

BASKET, CALENDARIO SUPERCOPPA 2023

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, oppure su Eurosport 2, disponibile anche su Dazn, Sky e Sky Go. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.