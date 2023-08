Psg, Lucas Hernandez accusato di aver insultato il Barcellona: “Che squadra di m****”

Un video dell’allenamento del Psg ha fatto infuriare i tifosi del Barcellona. Nell’audio si sente un calciatore intervenire in una conversazione tra Mbappé e Dembéle, quest’ultimo ex calciatore blaugrana. “Sei del Barcellona, ​​perché non canti?”, dice Mbappè. E qui parte l’insulto di un terzo giocatore al club catalano: “Come può una squadra di merda insegnarti a cantare?”. Secondo la ricostruzione di alcuni media francesi, il giocatore in questione sarebbe Lucas Hernández. Il video è rapidamente diventato virale sui social e l’episodio non è piaciuto ai tifosi del Barcellona, anche se non c’è certezza su chi ha pronunciato quelle parole. Il 9 luglio 2023 il PSG ha ufficializzato l’acquisto di Lucas Hernández, in un’operazione da circa 50 milioni di euro. Il giocatore è cresciuto calcisticamente nell’Atlético Madrid e con i Colchoneros ha vinto una Europa League (2017-18) e una Supercoppa UEFA (2018).