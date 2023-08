Calciomercato, Luiz Felipe all’Al Nassr per 20 milioni: il Betis pensa a Martinez Quarta per sostituirlo

La partita contro l’Athletic Bilbao è stata l’ultima con la maglia del Betis per Luiz Felipe. Il difensore ex Lazio ha infatti accettato l’offerta dell’Al Nassr ed è pronto a trasferirsi in Arabia. Ben 20 milioni entreranno nelle casse del club spagnolo, che ha individuato come possibile sostituto Lucas Martinez Quarta. Secondo la stampa locale, nei prossimi giorni potrebbe già essere presentata una prima offerta alla Fiorentina.