Juventus-Bologna, Gazzetta: Di Bello sarà fermato, fatale il rigore non concesso agli ospiti

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’errore commesso in occasione di Juventus-Bologna costerà caro a Marco Di Bello. L’arbitro, che non ha concesso un rigore netto agli ospiti per il fallo di Iling su Ndoye, verrà infatti fermato dal designatore Rocchi. Una svista troppo grande per soprassedere, anche se in generale c’è da dire che la direzione di gara del fischietto di Brindisi non è stata gradita da nessuna delle due panchine. Domenica da dimenticare dunque per Di Bello, che resterà lontano dai campi per un po’. Non è chiaro invece cosa accadrà al Var, reo di non esser intervenuto sull’episodio in questione.