Accusato e poi assolto da accuse stupro, Mendy fa causa al Manchester City per stipendi non pagati

Benjamin Mendy, sospeso ad agosto 2021 per le accuse di stupro dalle quali alcuni mesi fa è stato invece assolto, ha intentato una causa “multimilionaria” al Manchester City perché pretende tutti gli stipendi arretrati, così come riporta Sky Sports Uk. Il terzino, che nel frattempo si è trasferito al Lorient in Ligue 1, reclamerebbe dunque l’ingaggio che non gli è stato corrisposto da settembre 2021 a giugno 2023.