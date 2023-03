Psg, Galtier: “Vogliamo vincere il titolo, Campos al mio fianco”

“Abbiamo avuto almeno sette grandi occasioni da gol, meritavamo di segnare almeno due reti. La gente dirà che è stata una vittoria di misura, quasi risicata, ma per me non è così. C’è delusione per l’uscita dalla Champions League, ma noi adesso vogliamo vincere il titolo in Ligue 1”. Lo ha detto l’allenatore del Psg Christophe Galtier, tecnico del PSG, ai microfoni di Canal+ dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Brest. “C’è unità nel club, parlo ogni giorno con la mia dirigenza: Campos è quotidianamente al mio fianco e il presidente non manca mai”, aggiunge l’allenatore.