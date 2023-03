Inter, Vieri: “Se giocassi al posto di Lukaku vincerei la classifica cannonieri”

Intervenuto alla BoboTv, Christian Vieri ha espresso il suo parere sull’Inter e sul momento che sta attraversando la squadra di Inzaghi: “Quando gioca in casa crea 10 occasioni a partita e gioca molto bene. C’è Dumfires che crossa, uguale Dimarco, poi c’è Barella. Ci sono tanti giocatori che mettono in una buona posizione Lukaku“. Vieri ha quindi concluso dicendo: “Se io giocassi in quest’Inter vincerei la classifica cannonieri ogni anno“.