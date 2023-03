Highlights Varese-Pesaro 110-99, Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Sofia Cioli 1

Il video con gli highlights di Varese-Pesaro 110-99, sfida valida come ventunesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La squadra di coach Brase si aggiudica così lo scontro diretto in zona playoff, volando a quota 24 punti in quarta posizione. Miglior marcatore Brown con 25 punti, seguito da Abdur-Rahkman con 21. Di seguito gli highlights.