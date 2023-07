Scherma, Mondiali Milano: russi presenti, ucraini pronti al boicottaggio

di Valerio Carriero 1

Gli schermidori ucraini “non gareggeranno dove sono presenti gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia” ai Mondiali di scherma 2023 in programma a Milano dal 22 al 30 luglio. Lo ha annunciato il presidente della federazione ucraina di scherma Mikhail Ilyashev. Una scelta forte per gli atleti ucraini dopo che la Federazione internazionale di scherma aveva riammesso nelle competizioni i russi e i bielorussi in forma individuale, anche se neutrale, che non siano a favore dell’invasione militare di Mosca e appartenenti a forze armate di polizia. L’Ucraina, quindi, sarà presente nella sciabola, spada e fioretto solamente nelle prove a squadre.