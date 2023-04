Golf, Augusta Masters 2023 prima giornata oggi in tv: orari e diretta streaming

Tutto pronto oggi per la prima giornata dell’Augusta Masters 2023, il torneo che apre la stagione dei Major. L’attesa per lo spettacolo dell’Augusta National termina con l’inizio di questo importante appuntamento che vede al via tutti i più forti golfisti del mondo che si contendono la prestigiosa giacca verde, simbolo del Masters. Presenti Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Jon Rahm e tutti gli altri grandi nomi, inclusi anche Tiger Woods e Francesco Molinari che sicuramente avranno un occhio di riguardo da parte degli appassionati italiani. Andiamo a vedere di seguito tutte le informazioni per seguire il torneo in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La prima giornata del Masters 2023 prenderà il via alle ore 14:00 italiane di giovedì 6 aprile, le 8:00 locali. La diretta tv su Sky Sport Golf avrà inizio alle ore 18:00 e andrà avanti fino a tarda notte, con alcuni collegamenti anche su Sky Sport Uno. Diretta streaming disponibile su Sky Go e Now Tv, con Sportface che vi racconterà il torneo giorno dopo giorno in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora. Di seguito alcuni orari di partenza della prima giornata.

Ore 16:18 italiane: Tiger Woods, Viktor Hovland, Xander Schauffele

Ore 16:42 italiane: Jon Rahm, Justin Thomas, Cameron Young

Ore 17:30 italiane: J.T Poston, Francesco Molinari, Bryson DeChambeau

Ore 19:24 italiane: Matt Fitzpatrick, Collin Morikawa, Will Zalatoris

Ore 19:36 italiane: Scottie Scheffler, Max Homa, Sam Bennett

Ore 19:48 italiane: Rory McIlroy, Tom Kim, Sam Burns

Ore 20:00 italiane: Tony Finau, Tommy Fleetwood, Jordan Spieth