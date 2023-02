PSG, club sotto inchiesta per impiego fittizio e sottopagato di un ex consigliere

Il Psg di Nasser Al Khelaifi finisce sotto inchiesta, con l’accusa di impiego fittizio e sottopagato di un presunto collaboratore. Nello specifico si tratta di uno dei più fidati ex consiglieri del presidente del club francese, Hicham Bouajila, il quale reclama stipendi e pagamenti di alcune attività di consulenza tra il 2015 e il 2018. A riportarlo è l’Equipe, che scrive come l’ex consigliere dichiari di aver ricevuto solo in parte i compensi promessi.

Il Psg smentisce tuttavia quanto dichiarato dall’ex consigliere tunisino, precisando di non averlo mai impiegato in nessuna attività di consulenza. Il club inoltre afferma in merito: “Non commentiamo fatti legati a individui abituati a far uso di manipolazione mediatica e a diffondere disinformazione”.