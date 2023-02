Zaniolo al Galatasaray, i tifosi protestano: “Quei soldi erano da dare ai terremotati”

Sulla stampa nazionale il trasferimento di Nicolò Zaniolo ha conquistato uno spazio importante, ovviamente minore del sisma che ha colpito Turchia e Siria, causando migliaia di morti. Ma sui quotidiani specializzati, l’arrivo di Zaniolo è qualcosa che viene visto come una sorta di colpo di mercato senza eguali. Si parla infatti di “Trasferimento dell’anno” e di “star Mondiale” in arrivo al Galatasaray. Quello del centrocampista italiano è l’acquisto più costoso di sempre nella storia turca: si parla di 20 milioni di euro più 2 di bonus alla Roma e di una clausola rescissoria pari a 35 milioni. Ma se da una parte questo acquisto del club giallorosso turco, stessi colori sociali per il vecchio e il nuovo club di Zaniolo, ha colpito soprattutto gli addetti ai lavori, non ha indubbiamente trovato lo stesso entusiasmo in molti dei tifosi turchi. Per un tifoso del Galatasaray “tutti quei soldi andavano dati alle vittime del terremoto, peccato, peccato. Almeno gli orfani beneficiavano, i senzatetto”. Più netto un altro pensiero di un altro tifoso: “Che bisogno c’era di dare così tanti soldi?. Il tema del terremoto si ripete in diverse reazioni dei tifosi: “Nulla da dire se il Galatasaray darà 15 milioni di euro per Zaniolo. In questi giorni bui in cui anche una sola coperta o una scodella di zuppa calda è vitale. Se la notizia è vera, quel denaro dovrebbe essere trasferito nella regione del terremoto, e per di più, un aereo privato sarà rimosso, rimuovere quell’aereo a beneficio delle vittime del terremoto”.

Per un altro sportivo turco i soldi spesi dovevano andare “alle persone nella zona del terremoto. Guarire le ferite. Non credo sia necessario in questo momento…”. Altri, invece, puntano più su una critica ‘sportiva’ nei confronti del club che ha acquistato Zaniolo. Si va da “prendi prima un terzino sinistro” alla carriera di Zaniolo: “Non sono riuscito a seguire l’ultimo periodo, qual è il problema di Zaniolo, è arrivato al punto di venire in Turchia ma parlava di un Barcellona di livello superiore o qualcosa del genere per questo giocatore”. Non sono mancati i tifosi o semplici appassionati che hanno approvato l’acquisto di Zaniolo da parte del Galatasaray. Se il terremoto è uno dei motivi che hanno spinto tanti a criticare l’arrivo di Zaniolo, c’è stato chi lo ha preso proprio come spunto per sostenere il contrario: “Abbiamo preparato 7 camion. Non è bastato, stiamo ancora aiutando, abbiamo già concordato con questo giocatore e l’abbiamo ottenuto, non create false percezioni”.