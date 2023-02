Sonego-Bonzi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2023

Lorenzo Sonego affronterà Benjamin Bonzi nel primo turno del torneo ATP 250 di Montpellier 2023 (cemento indoor). Per il torinese, reduce da una trasferta australiana caratterizzata da alti e bassi, c’è subito il confronto con la testa di serie numero otto. I due si sono incontrati lo scorso marzo al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells e a spuntarla in due set fu il francese. Quest’ultimo è in buonissima forma. Ha iniziato l’anno arrivando in finale sul veloce di Pune e raggiungendo il terzo turno agli Australian Open.

Grazie a questi risultati si trova alle porte della top quaranta (attualmente è numero 42 ATP). Non un banco di prova semplice, dunque, per Sonego, che partirà leggermente sfavorito di fronte al padrone di casa. In palio c’è un secondo turno contro uno tra il serbo Filip Krajinovic oppure il russo Aslan Karatsev. Nel mirino per Lorenzo c’è anche un possibile quarto di finale contro il connazionale Jannik Sinner in quello che sarebbe il primo scontro diretto a qualsiasi livello della loro carriera.

Sonego e Bonzi scenderanno in campo oggi (martedì 7 febbraio). I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo match di giornata sul Court Patrice Dominguez (inizio fissato non prima delle ore 19:00). La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW. Anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Sonego e Bonzi garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.