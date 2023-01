Psg, asta record per la maglia di Lionel Messi: venduta oltre 40 mila euro

Asta record per la maglia di Lionel Messi, dopo il rientro dal Mondiale. Come spiega Le Parisien il Paris Saint-Germain è solita mettere all’asta le maglie dei giocatori utilizzate durante i match. Ad avere superato il record di acquisto è stata appunto la maglia del neo campione del mondo, per una cifra di 43.623 euro. La maglia che era stata venduta di più fino ad ora era stata quella di Mbappe, circa 15mila euro, terzo posto invece per Neymar con 8 mila euro.