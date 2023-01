Vieri: “Il Napoli sta dimostrando di essere di un’altra categoria. Supercoppa? Sarà una gran partita”

“Il Napoli gioca a calcio, gioca bene”, sono state queste le prime dichiarazioni di Christian Vieri commentando l’andamento del campionato. “Contro la Juventus ha fatto una partita incredibile. Non sono solo i 5 gol fatti, è la maniera in cui giocano: c’è poco da dire, la squadra di Spalletti sta meritando questo campionato perché sta dimostrando di essere di un’altra categoria”. L’ex attaccante di Juventus, Lazio e Inter ha poi continuato parlando della finale di Supercoppa italiana, in programma mercoledì sera a Riad: “Inter e Milan stanno bene. I nerazzurri sono una grande squadra, però dire chi la decide… Non lo so, gli attaccanti probabilmente perché sono loro quelli che devono fare gol. Sarà una bella partita, la guarderanno tutti e questo è importante. Io parto domani mattina, sarò allo stadio”, conclude alla Gazzetta.