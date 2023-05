Inter, la probabile formazione di Inzaghi per la Roma: avanti coppia Correa-Lukaku

Un ultimo atto per Inter e Milan prima dell’andata di Champions League in programma mercoledì 10 maggio. E che atti, direbbero in tanti. L’asse Roma-Milano inizierà sabato 6 maggio alle 15 con Milan-Lazio e proseguirà sempre sabato con Roma-Inter all’Olimpico. Nè Milan nè Inter faranno turnover, vista soprattutto la grande posta in palio che entrambe si giocano per la qualificazione alla prossima Champions League.

Così, Simone Inzaghi sembra orientato a scegliere la formazione tipo per la sua Inter, eccezion fatta in avanti zona di campo in cui potrebbe riposare Lautaro Martinez e con lui Edin Dzeko. Si va quindi verso il tandem Correa–Lukaku. In porta tornerà Onana, coadiuvuato in difesa da Darmian-de Vrji e Bastoni. A centrocampo torna Barella con Brozovic (in vantaggio su Chalanoglu) e Mhikitaryan.

Questa la probabile formazione anti Roma dell’Inter: Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. All. Inzaghi