Psg, 12 punti in 7 gare in Ligue 1: mai così male nell’era Al-Khelaifi

Peggior inizio di stagione per il PSG da quando Nasser Al-Khelaifi è presidente. Dopo il pareggio di ieri contro il Clermont, la squadra di Luis Enrique ha raggiunto quota 12 punti in classifica dopo sette gare, mai così pochi dalla stagione 2010-11. Il ritorno di Mbappé dopo l’infortunio dello scorso weekend contro il Marsiglia non prodotto gli effetti sperati per i parigini, che ora sono attesi mercoledì dalla sfida di Champions League in casa del Newcastle.