Primeira Liga 2022/2023, il Benfica conquista il titolo per la 38esima volta

3-0 al Santa Clara nell’ultima giornata della Primeira Liga 2022/2023: il Benfica si laurea Campione di Portogallo per la 38esima volta nella sua storia, prima volta dal 2019 e dopo due terzi posti consecutivi. Serviva una vittoria per non alimentare le speranze del Porto e vittoria è stata, anche netta e già indirizzata al 7′ con la rete di Goncalo Ramos. Al 28′, Rafa Silva ha messo dentro il gol che ha permesso ai padroni di casa di rientrare tranquilli negli spogliatoi e di gestire nella ripresa, arrotondando lo score grazie al rigore segnato da Alex Grimaldo (60′). 3-0, dunque, lo score e a nulla è servito al Porto il 3-0 con cui hanno sconfitto il Guimaraes. Il Benfica vince il titolo con 84 punti, frutto di 27 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.