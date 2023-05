Inter, Marotta: “Riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Rinnovi? Con calma verificheremo”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, a pochi minuti dall’inizio della sfida della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023 contro l’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Inzaghi è stato bravo a rimettere tutto in carreggiata, sono sicuro che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Per noi sarebbe molto importante chiudere questa sera il discorso per la qualificazione in Champions League, per una questione di dispendio psicologico e di stress. Sarebbe perfetto arrivare tranquilli e rilassati al 10 giugno”.

Sui rinnovi di contratto “Aspettiamo la fine della stagione, poi con calma verificheremo. Tutti meriterebbero la riconferma, poi subentra la razionalità che ci dirà cosa fare. Al momento non voglio fare nomi, con i miei collaboratori e la presidenza affronteremo le situazioni con il massimo rispetto”.