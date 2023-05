Premier League, Tottenham-Crystal Palace: caccia al tifoso responsabile di gesti razzisti nei confronti di Son

Il Crystal Palace ha annunciato l’emissione di un divieto di accesso allo stadio ad uno spettatore accusato di aver insultato con cori razzisti l’attaccante del Tottenham Son Heung-min durante una partita di Premier League tra le due squadre. In un filmato è circolato sui social media, si vede un uomo in trasferta al Tottenham Hotspur Stadium che ha fatto quello che sembra essere un gesto razzista nei confronti di Son. L’incidente si è verificato all’89’ della vittoria per 1-0 del Tottenham, quando Son è stato sostituito dal subentrato Arnaut Danjuma e ha dovuto camminare all’esterno del campo.