Atp Challenger 175 Aix en Provence 2023: Murray batte Paul, si aggiudica il torneo e torna in top-50

Andy Murray torna a vincere e lo fa nel ricco challenger 175 di Aix en Provence, battendo in finale Tommy Paul in tre set. Un successo in rimonta per l’ex numero uno al mondo, che si è imposto con lo score finale di 2-6 6-1 6-2 contro l’attuale n°17 delle classifiche mondiali. Certamente passi in avanti per Murray, che aveva destato una brutta impressione nelle ultime uscite, sia a Monte-Carlo che poi a Madrid contro il nostro Vavassori. Quello francese è tra i migliori challenger sul circuito, e la presenza di un top-20 come Paul è lì a dimostrarlo. Nei quarti Murray aveva anche estromesso dal torneo il giovane talento transalpino Van Assche. Una vittoria importante anche perché gli consegna un’enorme quantità di punti grazie ai quali rientrerà nei primi 50: sarà n°42 da domani.