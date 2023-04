Premier League, torneo negli Usa per sei squadre la prossima estate

Nuova trasferta negli Stati Uniti per sei squadre di Premier League, che durante la prossima estate daranno vita ad un mini-torneo precampionato. Aston Villa, Brentford, Brighton & Hove Albion, Chelsea, Fulham e Newcastle saranno infatti impegnate sulla costa orientale degli Usa: 9 partite tra sabato 22 luglio e domenica 30 luglio negli stadi di Atlanta (Georgia), Harrison (New Jersey), Orlando (Florida), Philadelphia (Pennsylvania) e Landover (Maryland). “Siamo lieti di portare sei club negli Stati Uniti a luglio per la prima Premier League Summer Series. I nostri club hanno tifosi incredibili negli Usa, che seguono con passione le loro squadre per tutta la stagione. Sono sicuro che assisteremo ad alcune partite emozionanti durante il torneo”. Così l’amministratore delegato della Premier League, Richard Masters