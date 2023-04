Serie A, giudice sportivo: nove squalificati per un turno

Sono nove, tutti per un turno, i calciatori squalificati dal giudice sportivo in serie A dopo le gare dell’ultimo turno. Si tratta di Orsolini (Bologna), Bianchetti (Cremonese), Alex Sandro (Juventus), Ndombele (Napoli), Coulibaly (Salernitana), Bastoni (Spezia), Schuurs (Torino), Magnani, Veloso (Verona). Tra i tecnici, un turno a Magni (Monza). Tra i dirigenti, un turno a Gabriele (Lazio). Tra i preparatori atletici, un turno a Folletti (Juventus). Tra le società, ammende per Salernitana (5.000 euro), Lazio (2.000 euro).