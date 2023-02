Quando ci sarà l’Eurovision Song Contest 2023? Date, sede, partecipanti e canzoni in gara

Archiviato Sanremo 2023, è tempo di pensare all’Eurovision Song Contest 2023, l’appuntamento imperdibile con il meglio della musica europea: ma quando ci sarà quest’anno la nuova edizione? Scopriamolo assieme in una guida con le date, la sede, i cantanti partecipanti e le canzoni in gara. La nuova edizione dell’Eurovision si terrà a Liverpool, città che si è offerta di ospitare la rassegna per le difficoltà logistiche dell’Ucraina che ha vinto la scorsa edizione (quella andata in scena a Torino) e che ha diritto a ospitare quella successiva. Dunque ufficialmente sarà ospitato dall’Ucraina, ma disputato in Inghilterra.

Eurovision 2023: date, canzoni, regolamento

Per quanto riguarda le date, si parte martedì 9 maggio con la prima semifinale, giovedì 11 maggio la seconda semifinale, sabato 13 maggio ecco la serata finale in cui si decreterà il paese vincitore. L’Italia, come sempre, è già qualificata di diritto per la finale. Per l’Italia, avrà diritto a partecipare in modo automatico il vincitore di Sanremo, con classifica a scalare in caso di rinuncia.

Eurovision 2023, le canzoni ufficializzate

Di seguito le canzoni o i cantanti attualmente ufficializzati. Albania: Albina & Familja Kelmendi (Duje) Armenta: Brunette Austria: Teya & Salena Belgio: Gustaph (Because of you) Cipro: Andrew Lambro Repubblica Ceca: Vesna (My sister’s crown) Francia: La Zarra Georgia: Iru Khechanovi Grecia: Victor Vernicos (What they say) Irlanda: Wild youth (We are one)Israele: Noa Kirel (Unicorn) Paesi Bassi: Mia Nicolai & Dion Cooper Norvegia: Alessandra (Queen of kings) Slovenia: Joker out (Carpe diem) Spagna: Blanca Paloma (Eaea) Ucraina: Tvorchi (Heart of steel). ITALIA: CANZONE VINCITRICE DI SANREMO.