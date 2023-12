Premier League, il Nottingham Forest esonera Steve Cooper

Steve Cooper è stato oggi sollevato dall’incarico di capo allenatore del Nottingham Forest, dopo un periodo alla guida di oltre due anni in cui aveva riportato la squadra in Premier League. Ad annunciarlo è lo stesso club inglese. Il proprietario Evangelos Marinakis ha dichiarato: “Tutti al Nottingham Forest vorremmo ringraziare Steve per il suo eccezionale contributo alla nostra squadra di calcio. Il suo successo nel riportare il Forest in Premier League rimarrà senza dubbio un momento iconico nella storia del club. Ringraziamo Steve per la sua dedizione e impegno durante il suo tempo con noi, così come per l’incredibile legame che ha stretto con i nostri sostenitori e la città di Nottingham. Steve rimarrà sempre un amico del Club e sarà sempre il benvenuto al City Ground. Gli auguriamo ogni bene per i suoi impegni futuri”.