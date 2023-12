Lutto in NBA. A soli 52 anni, infatti, è morto Eric Montross, ex giocatore di Boston Celtics, Detroit Pistons, Dallas Mavericks e Toronto Raptors. Lo ha comunicato l’ufficio stampa dell’University of North Carolina, ateneo che l’ex cestista aveva frequentato e in cui era tornato a lavorare dopo essersi ritirato dal mondo del basket. Vincitore di un titolo NCAA nel 1993, Montross era malato di cancro dallo scorso marzo.