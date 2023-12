Calcio a 5, a Faenza si va verso il tutto esaurito per Italia-Spagna: in palio gli spareggi per i Mondiali

Il PalaCattani di Faenza va verso il tutto esaurito per la sfida dell’Italia contro la Spagna di mercoledì 20 dicembre (ore 18.30, diretta su Rai Sport), che mette in palio un posto per gli spareggi di aprile in ottica Mondiali 2024 in Uzbekistan. Ultima chiamata per gli azzurri di Bellarte, che devono vincere e sperare nei risultati che maturano sugli altri parquet. La Nazionale di futsal sogna ma sa che contro le Furie Rosse (che però sono già qualificate) è durissima. Arrivare secondi vorrebbe dire quasi sicuramente giocare i playoff e per farlo serve una vittoria che contro gli iberici ci manca dal 2005, poi un occhio andrà al match Repubblica Ceca-Slovenia e anche agli altri gironi.

Il cammino si è complicato dopo la sconfitta con la Slovenia: “Non sono stati giorni facili, eravamo proiettati al fatto di poterla e volerla vincere – ha spiegato il portiere Lorenzo Pietrangelo – Il campo però ha detto altro, ci sono state delle dinamiche particolari che hanno condizionato l’andamento e nei momenti chiave non siamo stati fortunati. Nonostante questo, la squadra ha risposto bene alle difficoltà, come quando siamo finiti in inferiorità numerica per l’espulsione di Merlim. Siamo un gruppo giovane, con poca esperienza internazionale, ma abbiamo dimostrato di esserci e da questo dobbiamo ripartire. Dobbiamo pensare solo al nostro risultato, non ha senso fare calcoli. Dovremo fare la migliore partita possibile: sappiamo che abbiamo la possibilità di andare agli spareggi e fino a quando non suonerà la sirena ci crederemo, vogliamo che sia così. Dovremo essere perfetti, intensi difensivamente, giocare con qualità ed essere cinici sotto porta. Non possiamo pensare, contro la Spagna, di creare 20 occasioni da gol più di loro, sarà fondamentale sfruttare bene i momenti decisivi della partita”.