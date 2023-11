Salernitana-Lazio 2-1, Inzaghi: “Vittoria che darà fiducia, Candreva da Nazionale”

“La vittoria che non arrivava pesava, ma sapevo che avremmo fatto una grande partita. Abbiamo meritato e questi 3 punti ci daranno modo di migliorare. Anche dopo Sassuolo pensavo che fossimo sulla strada giusta e oggi me lo hanno dimostrato vincendo contro una squadra forte. Sono molto felice per i giocatori e spero che questo ci dia fiducia per migliorare. Questa partita ci deve far capire che possiamo giocarcela con tutti”. Così Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, dice la sua dopo la vittoria sulla Lazio ai microfoni di Dazn. “Candreva? Io lo sprono, ma era giù di morale. Un Candreva così è da Nazionale, è il nostro capitano, ha fatto un eurogol e ha dimostrato che se è in queste condizioni gioca sempre”, conclude Inzaghi.