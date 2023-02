Milan-Ruh Lviv oggi in tv: canale, orario e streaming ottavo di finale Youth League 2022/2023

Alle 15:00 di martedì 28 febbraio Milan e Ruh Lviv scenderanno in campo in occasione dell’ottavo di finale di Youth League 2022/2023. Le migliori 16 selezioni giovanili europee si sfidano per il trofeo continentale, e i rossoneri di Abate sono una di queste. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco di questa gara da non perdere. Si gioca al Centro Sportivo Peppino Vismara. La partita non potrà essere seguita in diretta su nessuna piattaforma. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata nell’arco dei novanta minuti ed, eventualmente, oltre.

