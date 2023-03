Tennis, Berrettini: “Relazione con Melissa Satta? Mi spiace venga interpretata come una distrazione”

Matteo Berrettini ha rilasciato un’intervista a Repubblica, parlando del momento complicato che sta vivendo e anche dei tanti insulti ricevuti sui social in merito a presunte ‘distrazioni’: “Gettare odio è troppo facile. Ma se mi guardo allo specchio vedo un ragazzo educato. Vivo con tranquillità e non ho mai insultato nessuno né detto parole fuori posto. Mi domando spesso se sto sbagliando qualcosa. Il tennis è uno sport molto stressante, perciò cerco di essere meno teso in campo e più rilassato nella quotidianità“.

Berrettini ha poi aggiunto: “Federer, Nadal e Djokovic ci hanno abituato in un determinato modo, ma in realtà non è normale essere numero 1 per 10 anni. Noi tennisti siamo umani, la stanchezza e le emozioni ci sono anche per noi. Sembra che la felicità di alcune persone dipenda dai miei risultati e, se perdo, sfogano la loro frustrazione. A mio avviso invece il tennis dovrebbe essere un momento di gioia. Essere arrabbiati va bene, insultare no“.

Il tennista azzurro ha infine parlato della sua relazione con Melissa Satta: “Personalmente sono una persona riservata, ma sapevo che scegliendo una persona del mondo dello spettacolo avrei attirato le luci dei riflettori. Tuttavia non credo sia una colpa essere seguiti e fotografati. Io vivo una storia d’amore come un qualunque 26enne e mi spiace che una cosa positiva come un sentimento venga interpretata come una distrazione professionale. La cosa che più mi fa male non riguarda i commenti degli haters, ma quelli delle persone che di tennis ne sanno. Non riesco a capire il motivo di queste critiche“.