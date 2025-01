Lorenzo Pellegrini sempre più lontano dalla Roma, l’addio potrebbe arrivare già a gennaio: il club di Serie A punta tutto su di lui.

La lunga storia tra Lorenzo Pellegrini e la Roma potrebbe chiudersi dopo vent’anni d’amore (intervallati da due stagioni al Sassuolo). Arrivato nella società giallorossa a soli 9 anni nel 2005, Pellegrini ha giocato in tutte le squadre giovanili fino a esordire in prima squadra a 18 anni il 22 marzo 2015, entrando al 77′ al posto di Salih Ucan nella trasferta di Cesena.

Le parole di Claudio Ranieri prima del derby sono un messaggio abbastanza chiaro: Pellegrini non sta giocando a causa del suo rapporto con i tifosi. Il tecnico giallorosso parla di una questione psicologica e non tecnica che non lo fa giocare sereno e tranquillo.

Il suo addio a gennaio è un’ipotesi che si fa sempre più viva, soprattutto dopo le dichiarazioni di mister Ranieri. Sono diverse le squadre di Serie A su di lui, tra tutte Fiorentina, Inter e Napoli, con i partenopei che però sembrano pronti a fare all-in sul centrocampista classe ’96.

Pellegrini Napoli, gli azzurri tentano l’affondo

La lista di mercato del Napoli è ormai chiara: Antonio Conte ha richiesto un difensore centrale e un centrocampista con un’attitudine più offensiva. Se per il ruolo di difensore c’è solo il nome di Danilo, messo già fuori rosa dalla Juventus e in attesa di sviluppi per abbracciare Conte, a centrocampo sono diverse le alternative, ma con Lorenzo Pellegrini in pole su tutte.

Conte ha visto nel capitano della Roma il giusto rinforzo per questa seconda metà di stagione, quel centrocampista bravo sia in fase di impostazione che in quella di interdizione, con un’ottima visione di gioco e un buon tiro dalla distanza che tanto cercava.

Sulle tracce di Pellegrini però c’è da tempo la Fiorentina di Raffaele Palladino e negli ultimi giorni sembra essersi inserita anche l’Inter, alle prese con il malumore di Davide Frattesi. I nerazzurri starebbero pensando proprio a uno scambio con la Roma per accontentare entrambi i centrocampisti.

Proprio per questo motivo, il Napoli tiene sempre vive le due giovani alternative. Il direttore sportivo Giovanni Manna, infatti, non molla la presa su Jacopo Fazzini, talento classe 2003 dell’Empoli, e Cesare Casadei, in uscita dal Chelsea che vorrebbe mandarlo in prestito per farlo giocare con maggior continuità.

Saranno settimane piene sul fronte mercato, ma il Napoli ha fatto capire di voler fare sul serio sul mercato per regalare a mister Antonio Conte rinforzi adeguati per provare a riportare lo scudetto in città dopo soli due anni dall’ultima volta.