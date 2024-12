La quindicesima giornata della Premier League 2024/2025 non sorride al Manchester City, che commette un altro passo falso in casa del Crystal Palace. Gli uomini di Guardiola, ormai prossimi alla sfida alla Juventus in Champions League, non sono andati oltre il 2-2 a Selhurst Park non riuscendo a dare quindi continuità alla vittoria nel turno infrasettimanale. Permangono tante difficoltà per i Citizens, apparsi spesso insicuri anche nel palleggio e costretti a rimontare due volte gli avversari.

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER UNITED, GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

Palace avanti dopo appena quattro minuti grazie al gol di Munoz, ma alla mezz’ora è il solito Erling Haaland a rimetterre in equilibrio la partita. In avvio di secondo tempo sono di nuovo i padroni di casa a partire meglio e il nuovo vantaggio arriva al 56′ grazie a Lacroix, che sovrasta un colpevole Walker sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di testa firma il 2-1. Il City sembra faticare a reagire, ma al 68′ trova il pareggio grazie a Lewis che conclude al meglio una bella azione manovrata e rifinita da un grande assist di Bernardo Silva. Nei minuti finali però gli ospiti non riescono a creare grandissime occasioni, apparendo invece in costante apprensione difensiva. A complicare i piani di Guardiola arriva anche il rosso a Lewis, che lascia i suoi in 10 per l’ultimo assalto del Crystal Palace che cerca senza successo la vittoria fino all’ultimo secondo.

Chi invece trova la seconda vittoria consecutiva è l’Aston Villa, che prova a uscire dal periodo di crisi di risultati e lo fa regolando per 1-0 il Southampton al Villa Park. Gli uomini di Unai Emery tornano in zona europea grazie al gol di Duran al 24′. Alta classifica che torna ad assaporare anche il Brentford, vittorioso con un pirotecnico 4-2 sul Newcastle. Gli ospiti rispondono due volte nel primo tempo, ma nella ripresa cedono sotto i colpi di Collins e Schade che consentono al Brentford di centrare la terza vittoria consecutiva in casa.