Il video con highlights e gol di Crystal Palace-Manchester City 2-2, match valido per la quindicesima giornata della Premier League 2024/2025. A Selhurst Park arriva un altro passo falso per gli uomini di Guardiola, che passano in svantaggio due volte salvo poi recuperare grazie ai gol di Haaland e Lewis, che poi negli ultimi minuti si fa anche espellere. Di seguito le immagini salienti della partita.

