Al Salone d’Onore del Coni si è tenuta la festa dell’US ACLI per la chiusura del quadriennio 2021-2024 delle discipline acquatiche. Nell’occasione, sono stati premiati i vincitori dell’Italian Open Water Tour Challenge 2024. Il pomeriggio, poi, è stata anche l’occasione per un momento di riflessione e confronto, proiettati verso gli obiettivi del 2025. “Oggi siamo nel tempio dello sport italiano dove portiamo i nostri valori, celebriamo il quadriennio concluso e ci apprestiamo lanciare i nuovi progetti. Le acque libere rappresentano al meglio la concezione di attività sportiva che noi dell’US ACLI vogliamo promuovere. Voi non avete ostacoli o barriere in acqua. E su questo lavoriamo noi affinché lo sport sia accessibile sempre e a tutti, senza limitazioni”, ha dichiarato il presidente nazionale dell’US ACLI, Damiano Lembo.

Durante la cerimonia c’è stato spazio anche per un piccolo talk con alcuni campioni italiani delle acque libere, atleti e atlete plurimedagliati a livello olimpico, mondiale ed euroepeo come Arianna Bridi, Martina Grimaldi, Simone Ruffini e Valerio Cleri. Al termine della cerimonia, infine, si è tenuto un evento di beneficenza presso la Piscina dei Mosaici del Complesso Natatorio del Foro Italico, un momento di solidarietà e condivisione per sostenere cause sociali legate allo sport e al benessere.