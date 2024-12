Neanche le feste natalizie e il tradizionale appuntamento con la Premier League nel Boxing Day regalano una gioia a Pep Guardiola e al Manchester City. I campioni in carica non riescono a tornare alla vittoria, fermati questa volta dall’Everton sull’1-1 nel lunch match che ha aperto il programma odierno. Sblocca il risultato Bernardo Silva al 14′, ma la squadra allenata da Sean Dyche e recentemente diventata proprietà della famiglia Friedkin ha trovato il pareggio al 36′ con Iliman Ndiaye. Nel secondo tempo i Citizens vanno più volte vicino al gol della vittoria, ma evidentemente non è destino. Anche perché Erling Haaland ci mette del suo, facendosi ipnotizzare da Jordan Pickford quando si presenta sul dischetto per un rigore al 53′. E nel finale poteva arrivare anche la beffa per i padroni di casa, con i Toffees che nel recupero non sfruttano una buona opportunità in contropiede. Everton che non trova la quarta vittoria in questa Premier, ma ha fermato consecutivamente Arsenal, Chelsea e adesso City nelle ultime tre.

Il City ha vinto solo una delle ultime nove partite di campionato e al termine della giornata rischia di trovarsi fuori non solo dalla Champions, ma proprio dalla zona Europa, occupando al momento il sesto posto. “Quando lo dicevo la gente rideva, diceva che qualificarsi per la Champions non può considerarsi un grande successo – ha sottolineato il tecnico – Ma è capitato ad altri grandi club qui, hanno dominato per anni e poi per anni non si sono qualificati per la Champions. L’unica squadra che nel recente passato si è sempre qualificata è il Manchester City ma adesso rischiamo di non qualificarci”.

HARAKIRI DEL CHELSEA

Nelle zone alte della classifica, quelle che per il momento non appartengono più al City di Guadiola, arriva uno stop pesante per il Chelsea di Maresca. A Stamford Bridge i Blues si fanno sconfiggere in rimonta dal Fulham, che non vinceva fuori casa questo derby di Londra addirittura dagli anni ottanta. Il solito Cole Palmer porta in vantaggi i suoi, ma all’82 arriva il pari firmato da Wilson. Chelsea che prova il tutto per tutto, ma si fa trovare impreparato su una ripartenza della squadra ospite e Rodrigo Muniz appoggia in rete il gol dell’1-2 nel recupero. Chelsea che resta a 35 punti e vede avvicinarsi un clamoroso Nottingham Forest. Quarta vittoria di fila per lo storico club tornato lo scorso anno in Premier League: i tre punti quest’oggi sono firmati da Elanga, grazie al quale arriva l’1-0 contro un Tottenham sempre più in crisi. Quattro ko nelle ultime cinque uscite per gli Spurs, on Postecoglou che nei giorni scorsi aveva parlato di rinforzi necessari per il mercato di gennaio.

Tutto facile per il Newcastle, che in un match dal sapore d’Europa si impone per 3-0 sull’Aston Villa che ha dovuto giocare in inferiorità numerica per buona parte della sfida a causa dell’espulsione del suo bomber Duran per mano dell’arbitro Taylor. I bianconeri erano già passati in vantaggio dopo appena due minuti con Gordon, mentre nella ripresa è arrivato il raddoppio di Isak, mentre il tris è stato messo a segno da Joelinton. Stecca la prima in casa Ivan Juric, da meno di una settimana allenatore del Southampton. I Saints, che nell’ultimo turno avevano ottenuto uno 0-0 contro il Fulham, cedono 0-1 contro il West Ham: decisiva la rete di Bowen durante la ripresa. Pareggio a reti inviolate tra Bournemouth e Crystal Palace.

PREMIER LEAGUE BOXING DAY – IL PROGRAMMA

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE

Manchester City – Everton 1:1 (B.Silva; Ndiaye)

Bournemouth – Crystal Palace 0:0

Chelsea – Fulham 1:2 (Palmer; Wilson, Muniz)

Newcastle – Aston Villa 3:0 (Gordon, Isak, Joelinton)

Nottingham Forest – Tottenham 1:0 (Elanga)

Southampton – West Ham 0:1 (Bowen)

Wolverhampton – Manchester United, 18:30

Liverpool – Leicester, 21:00

VENERDI’ 27 DICEMBRE

Brighton-Brentford, 20:30

Arsenal-Ipswich, 21:15

PREMIER LEAGUE 2024/2025 – LA CLASSIFICA

Liverpool 39

Chelsea 35

Nottingham Forest 34

Arsenal 33

Newcastle 29

Bournemouth 29

Aston Villa 28

Manchester City 28

Fulham 28

Brighton 25

Tottenham 23

Brentford 23

West Ham 23

Manchester United 22

Everton 17

Crystal Palace 17

Leicester 14

Wolverhampton 12

Ipswich 12

Southampton 6