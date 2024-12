Il nigeriano può cambiare maglia già a gennaio e il Napoli ha intenzione di finanziare subito l’acquisto di un nuovo bomber

Osimhen subito e il Napoli può far festa. Il bomber nigeriano torna ad essere al centro del calciomercato. I quattro mesi in Turchia sono serviti all’ex numero 9 azzurro che a Istanbul ha dimostrato di non aver dimenticato come si fa gol.

Tanto che in Premier League, complice anche l’abbassamento della clausola per acquistarlo, sono tornati a pensare a lui. Lo fa in maniera particolare il Manchester United: Amorim sa che difficilmente potrà avere Gyokeres a stagione in corso ed allora sta virando sull’attaccante di proprietà del Napoli. Osimhen a gennaio per i Red Devils, pronti a versare i 75 milioni della clausola. Ci sarebbe da convincere lo stesso calciatore che, nelle scorse settimane, ha più volte ribadito la volontà di restare al Galatasaray fino al termine della stagione, anche perché i turchi devono già fare i conti con il grave infortunio di Mauro Icardi.

Questo non preoccupa però il Manchester United che ha tutta l’intenzione di chiudere il prima possibile l’operazione. Un affare che, se dovesse andare in porto, potrebbe anche spingere il Napoli ad anticipare una spesa programmata per l’estate: un nuovo bomber.

Calciomercato Napoli, cessione Osimhen e nuovo bomber dalla Premier

Dell’idea parla Il Mattino che racconta di come Conte si sia ingolosito con il secondo posto in classifica e vuole ora puntare all’obiettivo tricolore. Per questo serviranno rinforzi ed uno potrebbe essere proprio un nuovo centravanti.

Due i nomi possibili, entrambi provenienti dalla Premier League. Il primo è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Joshua Zirkzee, seguito anche dalla Juventus. La sua esperienza al Manchester United si sta rivelando deludente e un addio a gennaio è da mettere in conto. Il Napoli potrebbe sfruttare il canale Osimhen per battere la concorrenza.

L’altro nome che segue Manna ormai da tempo è quello di Jhon Duran, 21 anni, attaccante colombiano dell’Aston Villa, autore già di 12 gol in stagione. Un rendimento ottenuto non giocando quasi mai da titolare e che ha acceso su di lui i riflettori anche del Paris Saint-Germain. Il Napoli è pronto a sborsare 40 milioni per portarlo al Maradona, ma servirà prima la cessione di Osimhen. È il nigeriano l’ago della bilancia del mercato dei partenopei. Una sua cessione può essere il via libera ad un colpo a sorpresa: Conte può avere un nuovo bomber nella calza della Befana.