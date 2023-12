Premier League 2023/24: pareggio 1-1 sul campo del Crystal Palace per il Brighton di De Zerbi

Nell’anticipo del diciottesimo turno di Premier League si ferma il Brighton, che pareggia 1-1 sul campo del Crystal Palace. I Glaziers trovano il vantaggio allo scadere della prima frazione con Jordan Ayew, ma quando cominciano ad assaporare i tre punti arriva il meritato pareggio della formazione di De Zerbi. Il subentrato Welbeck trova infatti il gol del definitivo 1-1 al minuto 82 che regala un punto per parte. Terza gara in fila senza vittorie dunque per i Seagulls, attualmente ottavi in classifica con 27 punti a pari con il West Ham ma con una gara in più. Quindicesimo posto con 18 punti invece per la formazione del decano degli allenatori inglesi Roy Hodgson.