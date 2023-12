Dall’Inghilterra: due calciatori australiani filmati di nascosto nei bagni dei night di Bali da predatore sessuale

Secondo quanto riferisce il Daily Mail dall’Inghilterra, alcuni giocatori di primo piano della A-League australiana sarebbero stati filmati di nascosto mentre si trovavano nei bagni di alcuni night di Bali, in Indonesia, durante le loro vacanze, da un predatore sessuale che con una telecamera nascosta ha violato la privacy di centinaia di persone. I locali in questione sarebbero il FINNS Beach e i club Old Man’s, come riferisce l’agenzia News Corp.

Foto e video osceni sarebbero poi stati messi in vendita su Telegram e il fatto che tra questi soggetti ci siano due calciatori australiani – rimasti anonimi – viene pubblicizzato dallo stesso criminale. La polizia federale australiana sarebbe a conoscenza delle attività dell’autore del reato, insieme al Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio, e i reati in questione sono stati riferiti alla polizia nazionale indonesiana.