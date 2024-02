Premier League 2023/24: Manchester City di misura, Haaland stende 1-0 il Brentford

Nel recupero del 18esimo turno di Premier League, il Manchester City supera 1-0 il Brentford e si riporta a -1 in classifica dal Liverpool capolista. Solita partita all’arrembaggio dei Citizens, che nonostante le occasioni non riescono a sbloccare la sfida nel primo tempo, con i bees che provano a pungere in contropiede ma senza successo. Nel secondo tempo la formazione di Frank si rintana ancor di più nella propria metà campo con il City che continua a spingere e alla fine trova il gol del vantaggio: al 71′ è il solito Haaland a fare 1-0 con la sua 17esima rete in campionato che vale i tre punti per la squadra di Guardiola. A parità di gare ora il Manchester City è secondo in classifica con 56 punti, nel pieno della bagarre per la vetta della classifica, con l’Arsenal che incalza a quota 55.