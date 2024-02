Inter-Atletico Madrid, Arnautovic cestina due palle gol nitide: i social non perdonano

Ingresso in campo tragicomico, e non è la prima volta, per Marko Arnautovic in Inter-Atletico Madrid. L’attaccante austriaco cestina letteralmente almeno due palle gol nitide per sbloccarla, una davvero clamorosa da due metri calciando alto, più un colpo di testa fuori di troppo rispetto allo specchio e due altre occasioni potenziali in cui non arriva col tempo giusto all’appuntamento col pallone. E così, i social non perdonano.

Arnautovic peggior ingresso della storia del Calcio — alessio crobu (@alessiocrobu) February 20, 2024