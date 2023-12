Premier League 2023/24: l’Arsenal vince 4-3 all’ultimo respiro, Rice regala i tre punti ai Gunners

Nell’anticipo della quindicesima giornata di Premier League, l’Arsenal la spunta solo nel finale contro un coriaceo Luton Town. A Kenilworth Road finisce infatti 4-3 per gli ospiti in un match dalle mille emozioni. A passare in vantaggio sono i Gunners con la seconda rete in campionato di Gabriel Martinelli al 20′, ma solo cinque minuti dopo arriva il pareggio dei padroni di casa con il difensore centrale Gabriel Osho. Al 45′ la squadra di Arteta rimette le cose a posto con Gabriel Jesus, che sigla il momentaneo 1-2 con cui le due squadre vanno all’intervallo. Nella ripresa però gli Hatters rientrano in campo con tutt’altra faccia e prima pareggiano al 49′ con Elijah Adebayo e poi addirittura passano avanti al 57′ grazie al primo gol in Premier dopo un anno e mezzo di Ross Barkley. Il vantaggio però dura poco, perché solo tre minuti dopo arriva il pareggio dell’Arsenal con Kai Havertz. Quando la gara sembra ormai destinata a concludersi in pareggio, l’assalto finale dei Gunners porta i suoi frutti: al settimo minuto di recupero Declan Rice trova infatti il gol vittoria del definitivo 4-3 che porta i suoi a +5 sul Liverpool secondo in classifica.

Nell’altra gara odierna il Wolverhampton vince in casa 1-0 contro il Burnley e torna al successo dopo due sconfitte consecutive. A decidere l’incontro per i Wolves è la rete al 42′ del sudcoreano Hee-Chan Hwang, all’ottavo centro in campionato. Con questo successo la formazione di Gary O’Neil si allontana dalla zona calda e sale a 18 punti in dodicesima posizione. Notte fonda invece per i Clarets, che non riescono a dare seguito all’ottima vittoria per 5-0 contro lo Sheffield United dell’ultimo turno e rimangono al penultimo posto in classifica con soli 7 punti.